Criança sequestrada em Belém é encontrada viva em Castanhal

O pequeno Samuel foi resgatado pela Polícia (Foto:Redes Sociais)

Samuel, de apenas três anos de idade, estava com a sequestradora em uma vila localizada no município

O pequeno Samuel, de três anos de idade, foi encontrado em uma vila localizada no município de Castanhal, na noite deste domingo (3). A criança havia sido sequestrada por uma mulher no início da tarde, na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém. De acordo com a Organização Não Governamental (ONG) Venezuelanos Belém, que acompanha o caso, Samuel está bem e já está com a polícia.

Segundo a entidade, Samuel estava com o pai, conhecido pelo apelido de Amado, e o irmão mais velho, por volta das 14h, quando uma mulher alta, morena, aparentando ter aproximadamente 29 anos se aproximou. Em uma distração do pai das crianças, a suspeita pegou o menino no colo e saiu correndo. Ela entrou em um carro modelo Ford Ka, de cor branca, e fugiu em direção ao Ver-o-Peso.

Diversas entidades voluntárias se mobilizaram para ajudar a encontrar a criança. Eles teriam recebido a informação de que a sequestradora seria uma mulher com transtornos mentais, mas a identidade dela ainda não foi descoberta. Por volta das 21h, o grupo Venezuelanos Belém divulgou a informação de que a criança havia sido encontrada.

De acordo com a entidade, a notícia do sequestro da chegou até a uma vila em Castanhal onde Samuel estava com a sequestradora. “Eles chegaram por volta das 18h lá e a mulher pediu abrigo dizendo que era mãe dele e estavam sem um local para ficar. A vizinhança abrigou eles em um kitnet e deram alimento. Logo após receberem nosso pedido de ajuda, ligaram para a nossa equipe informando o local e avisamos a polícia. Samuel está bem, já com a polícia”, informou a publicação.

Fonte:Redação Integrada

