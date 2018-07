Criança sequestrada pelo pai e levada para o Manaus retornará ao Pará para ser entregue a mãe

Criança foi levada pelo pai quando estava com um ano e quatro meses depois de uma briga. Data de retorno para Santarém ainda não foi definida.

Pai que sequestrou filho em Santarém é preso em Manaus; criança retornará ao Pará

O menino de pouco mais de ano no que foi sequestrado pelo pai há três e levado para o estado do Amazonas, retornará ao Pará para ser entregue a mãe. O pai, de 45 anos, foi preso no domingo (21) em Manaus após investigações das Polícias dos dois estados.

A criança está sob responsabilidade de um abrigo. A data de retorno ainda não foi definida, mas a Polícia Civil informou que deve ocorrer o quanto antes.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Santarém, delegada Mila Moura, a investigação foi mais rápida para localizar os dois porque havia informações de que o pai agredia o filho, que agora tem um ano e sete meses.

O sequestro aconteceu depois de uma briga entre o pai e mãe no bairro Jutaí. “Eles sempre tiveram muitos problemas. Ele [pai] agrediu a menor [mãe] e a mãe dela, levou a criança a força. Apesar de ser o pai, ele ameaçou a criança o tempo todo dizendo que ia matá-la”, disse.

Ele conseguiu sair do Pará e viajar com o menino sem nenhum documento. A mãe denunciou o caso à polícia e disse ainda que passou a sofrer violência psicológica por parte do ex-companheiro.

O pai foi preso na casa de uma irmã em Manaus e deve ser transferido para Santarém, onde vai responder pelo sequestro e outros crimes, como estupro de vulnerável, ameaça e lesão no âmbito doméstico.

