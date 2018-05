Criança sobrevive após cair de 6º andar na China

Solidariedade dos vizinhos minimizou o impacto da queda.

Uma criança, cuja idade não foi revelada, sobreviveu a uma queda do sexto andar de um prédio na cidade de Hangzhou, na China. Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (23) pela emissora estatal CCTV e pela agência EFE, o menino teria caído primeiro do 6º para uma plataforma do 4º andar, e em seguida do 4º para o 1º andar, até cair mais uma vez em um lençol estendido por moradores do prédio.

No momento do acidente, o garoto estava brincando com uma outra criança, também menor de idade, na companhia do avô – que estava distraído e não percebeu que o neto caiu. O barulho da primeira queda teria alertado quem estava no local.

“Começamos a gritar e procuramos algo para pegá-lo, e então em seis ou sete segundos, ou menos ainda, ele caiu do quarto para o primeiro andar”, contou à agência Liu Chunfeng, uma das pessoas que participaram do resgate. “Tudo aconteceu muito rápido. Nos aproximamos, então a criança caiu diretamente sobre nós, a força nos colocou de joelhos”.

O acidente foi filmado por câmeras de segurança do prédio, que registrou a participação de cerca de oito pessoas no resgate, que seguraram de forma improvisada um lençol para amortecer o impacto da queda. A criança foi hospitalizada com apena suma fratura na perna e não corre risco de morte. Algumas pessoas que ajudaram no resgate também tiveram lesões.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO

