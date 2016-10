Criança tem pés queimados em creche em MS; prefeitura apura

Um menino de 1 ano e 4 meses teve os pés queimados durante uma festa de Dia das Crianças em um Centro de Educação Infantil Municipal (Ceinf), em Fátima do Sul, cidade distante 232 quilômetros de Campo Grande. As bolhas tomaram quase toda a sola dos pés do menino e provavelmente foram causadas pelo contato com a calçada quente.

O secretário de Educação do município, Ênio Vasconcelos, disse que os brinquedos, como pula-pula e piscina de bolinhas, foram montados na parte coberta e que todas as crianças estavam descalças. “Abrimos um processo administrativo para verificar os fatos se houve ou não negligência por parte dos funcionários”, afirma o secretário.

Ainda de acordo com o secretario, a direção da unidade deu apoio à família, levou a criança ao hospital e comprou todos os medicamentos.

Calçada quente

O incidente aconteceu na quinta-feira (20). No dia, a temperatura na cidade passou dos 30ºC. Depois disso, o menino tem passado bastante tempo no colo, afirma a família. A mãe está preocupada com a volta do filho para escola.

“Eles falaram que ele foi pra calçada quente e não perceberam que ele estava lá, queimando o pezinho. Aí a gente não sabe por quanto tempo ele ficou nessa calçada pra queimar do jeito que queimou,” desabafa Caroline Izeppe, mãe do menino.

A direção da creche informou, que todas as turmas participaram da festa do Dia das Crianças. As brincadeiras começaram de manhã e foram até o início da tarde, com cada sala de uma vez. O Ceinf tem 68 alunos, com idade de até 4 anos.

Do G1 MS, com informações da TV Morena

