Crianças atendidas pela LBV ensinam a combater o Aedes aegypti

A Legião da Boa Vontade iniciou mais uma edição de sua campanha Eu ajudo a mudar!. Neste ano, o objetivo da iniciativa é mobilizar a sociedade para o combateintensivo e eficazao Aedes aegypti, transmissor do zikavírus e vetor da dengue e da febre chikungunya. No vídeo institucional da campanha, crianças atendidas pela LBV ensinam ações simples, mas importantes, que contribuem para erradicar o mosquito.

