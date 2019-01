Crianças de 6 e 10 anos são encontradas dormindo dentro de canoa no meio do rio, em Oriximiná

Crianças foram deixadas dormindo em uma canoa estacionada na beira do rio, que se soltou e ficou à deriva — Foto: Polícia Militar de Oriximiná

De acordo com a polícia, o pai das crianças teria saído para trabalhar e deixado as duas dormindo na canoa, que se soltou e ficou à deriva.

Uma criança de 6 e outra de 10 anos de idade foram avistadas em uma canoa à deriva no rio Trombetas, em Oriximiná, no oeste do Pará, na manhã de terça-feira (22). Um vigia da Rampa da Barreirinha foi em busca da canoa no meio do rio e, ao resgatar a embarcação viu que duas crianças estavam dormindo lá dentro. Ele levou a canoa até a margem do rio e chamou a polícia.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 5h30. De acordo com a PM, uma das crianças informou que o pai teria deixado elas dormindo na canoa, que estava amarrada na beira do rio, para ir trabalhar. Porém, a canoa se soltou e ficou à deriva.

“Não aconteceu nada grave com os meninos. Eles foram apresentados ao Conselho Tutelar, que localizou onde o pai estava trabalhando para que pudesse entregar os meninos e tomar as providências cabíveis”, informou o sargento Rafael Ferreira.

Ainda segundo o sargento, o pai teria deixado as crianças na canoa porque mora em uma comunidade distante e não tinha com quem deixar os filhos. Ela teria vindo na pequena embarcação até a cidade.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...