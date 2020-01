Crianças encontram braço humano em área de mata em Santarém

Partes de corpo humano encontradas no entorno do residencial Salvação foram recolhidas pela perícia do CPC — Foto: Kamila Andrade/G1

Após a área ser vasculhada por peritos do CPC, um pé também foi encontrado, além de uma blusa feminina em um saco plástico.

Um braço humano foi encontrado por um grupo de crianças em uma área de mata no entorno do Residencial Salvação, em Santarém, oeste do Pará, na tarde desta quinta-feira (23).

As crianças haviam entrado na mata para brincar quando se depararam com um braço humano já em estado de decomposição. Elas saíram correndo do local e ao avistarem uma viatura da Polícia Militar que faz rondas no residencial chamaram os policiais e contaram o que haviam encontrado.

Os policiais acompanharam as crianças, entraram na mata e comprovaram a veracidade da informação. Andaram mais um pouco local e avistar outros membros, acionaram a Polícia Civil que chamou a perícia do CPC Renato Chaves para levantamento de local de crime e Instituto Médico Legal para remoção.



Perita criminal do CPC Renato Chaves e policial militar na área onde foram encontradas partes de corpo humano — Foto: Kamila Andrade/G1

“A viatura estava fazendo rondas no bairro, como de costume, para inibir violência e tráfico de drogas e foi acionada por crianças que teriam avistado restos de um corpo. Era por volta das 14h. Logo que comprovamos a informação, acionamos a Polícia Civil e a perícia foi enviada pra cá. A perícia está vasculhando a área para verificar se há outras partes do corpo”, contou o tenente PM Cláudio Farias.

Após vasculhar a área, os peritos localizaram ainda um pé também em adiantado estado de decomposição. Os restos mortais de um corpo que a perícia ainda vai identificar se é de homem ou de mulher, foram recolhidos e levados para o IML.

Segundo o delegado DPC Eduardo Simões que deu apoio ao CPC, as investigações sobre o caso ficarão a cargo da delegacia de homicídios. “Foram encontrados um pé direito e um braço esquerdo, e essas partes estavam em estado avançado de decomposição. As partes estavam próximas, também havia um saco plástico com blusa vermelha de mulher, mas a gente só vai saber se tem relação com o corpo após a perícia. No pé havia uma tatuagem”, contou o delegado.



Partes de corpo humana encontradas em área do entorno do residencial Salvação foram levadas no carro do IML — Foto: Kamila Andrade/G1

Por Sílvia Vieira e Kamila Andrade, G1 Santarém — PA

