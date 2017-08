Criatura não identificada ataca pés de adolescente na Austrália

Jovem teve ferimentos após se banhar em praia; especialistas divergem sobre o que seria o ser vivo responsável.

Um adolescente foi nadar em uma praia de Melbourne, na Austrália, e emergiu com os pés cobertos de sangue. Os especialistas em animais marinhos não souberam explicar qual foi a criatura responsável pelo ataque. (As imagens abaixo são fortes)

As pernas de Sam Kanizay ficaram doloridas depois de jogar futebol no último sábado (5) e, então, ele decidiu molhá-las na água da praia. Cerca de 30 minutos depois, o garoto de 16 anos saiu do mar com pés e tornozelos com pequenos buracos que sangravam com força. Ao chegar em casa, foi levado imediatamente pelos pais ao hospital.

O pai de Kanizay, Jarrod, disse que a equipe do hospital não tinha ideia de que tipo de criatura poderia ter causado as lesões. Então, Jarrod voltou para a praia na noite seguinte com uma rede cheia de carne e capturou os animais que haviam causado o ataque a seu filho. Ele gravou um vídeo que mostra as pequenas criaturas que se parecem com insetos atiçados por pedaços de carne.

“O que é realmente claro é que essas pequenas criaturas realmente adoram carne”, disse o pai.



Jeff Weir, diretor do Instituto de Pesquisa Dolphin, acredita que o adolescente pode ter sido atacado por crustáceos chamados de anfípodes, que geralmente comem restos de plantas e animais em decomposição.

O especialista Thomas Cribb, da Universidade de Queensland, questiona Weir. Para ele, seria muito incomum que os anfípodes causassem um sangramento tão intenso. “Este não é um dos parasitas que eu já analisei”, disse.

Enquanto isso, o cientista marinho Michael Brown acredita que os pequenos insetos que comem carne no vídeo feito por Jarrod podem ser larvas de água-viva. “Nunca vi nada assim”, disse ao programa de TV “Channel Seven’s Sunrise”.

Sam ainda estava hospitalizado nesta segunda-feira (7), mas parou de tomar antibióticos.

