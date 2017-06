Criciúma vence o CRB e deixa a lanterna da Série B provisoriamente

Fonte: Gazeta Esportiva -Foram cinco rodadas de sofrimento, mas nessa sexta o Criciúma, enfim, conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Pela sexta rodada da competição, a equipe de Santa Catarina fez 1 a 0 no CRB no frio estádio Heriberto Hülse. Com o resultado, o Tigre deixou a lanterna da competição, pelo menos por enquanto, enquanto o time alagoano terá de secar muita gente para não cair na tabela.

Com uma campanha de quatro derrotas, um empate e agora uma vitória, o Criciúma ocupa a 18ª posição, ainda dentro da zona de rebaixamento, com quatro pontos. Luverdense, com três, e Náutico, com dois pontos, ainda jogam nessa rodada. Já o CRB estacionou nos sete pontos, acumula duas derrotas seguidas e fica na 12ª colocação, podendo ser ultrapassado por Paraná, Figueirense e Boa Esporte.

Em campo, o plano do técnico Luiz Carlos Winck foi facilitado graças a um gol logo aos nove minutos de partida. Apesar do CRB ter chego com perigo antes disso, foi Caio Rangel que abriu o placar ao aproveitar sobra de um cruzamento vindo da esquerda, dentro da área.

O gol no início deixou a partida aberta e bem movimentada. O CRB assustou o time da casa aos 27, depois de cobrança de escanteio. Mas, na sequência, o Tigre respondeu na mesma moeda. Fabiano Alves cabeceou firme e Juliano fez linda defesa.

Cinco minutos depois, Fabinho Alves de novo por pouco não foi às redes. O meia limpou a marcação e arriscou de longe. A bola tocou no travessão e saiu pela linha de fundo, mas deixar o grito de gol entalado na garganta do torcedor.

Na segunda etapa, ciente da necessidade de segurar a vantagem, o Criciúma pouco chegou ao ataque e passou a apostar apenas nos contra-ataques. O CRB, no entanto, apesar de ter mais a posse da bola, não demonstrou força para reagir.

Na próxima rodada, o Criciúma faz clássico catarinense com o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, terça, às 20h30. No mesmo dia e horário, o CRB recebe o Vila Nova no estádio Rei Pelé, em Maceió.

