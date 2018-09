Crime ambiental: Banhistas são flagrados lavando carros na Praia do Rio Jamanxim em Novo Progresso

Uma denuncia com o flagra foi enviado para reportagem do Jornal Folha do Progresso onde dois homens aparecem lavando carros e motocicleta, na praia do jamanxim no local onde banhista usam a água para banho com família, muitas crianças próximo ao veículo. (Fotos:Ricardo Foresti para Jornal Folha do Progresso)



Com centenas de pessoas usando do local para lazer, os veículos e motos se revezam no local para serem lavados ao meio da população, isto é um absurdo, comentou a denuncia.(Ao entrar no rio com veiculo óleo e resíduos poluentes do veiculo são jogados na agua poluindo o rio)



O banhista que vai a praia todos os domingos disse que o perigo é constante, muitos veículos transitando ao meio a população, ninguém fiscaliza – nosso pedido é para fiscalização.

“Eu tava lá e foi quando eu vi ele lavando o carro com sabão e tudo”. Eu me senti ofendido porque tem crianças ali tomando banho. Eu tirei as fotos e fiz a denuncia para imprensa divulgar e eles se conscientizarem porque é uma falta de respeito, afirmou.

O secretário municipal de meio ambiente, Juliano Simionato, disse que lavar o carro e/ou motocicleta no balneário é crime. “A pessoa está cometendo ao menos 2 crimes. Dificultar o uso da praia pelos banhistas e poluir a água. A pessoa está lavando o veículo e depositando efluentes liquídos com alto potencial poluidor na água”, afirmou.

Para coibir a ação, Juliano disse que a prefeitura vai fiscalizar com mais intensidade e realizar um trabalho de conscientização voltado para a preservação do balneário, tanto na questão de não utilização para lavar veículos e/ou motocicletas como para que o lixo gerado no local tenha a sua destinação correta (lixeiras). “No nosso planejamento estávamos pensando em como trabalhar isso e o mais rápido realizar esse trabalho. No ano de 2017 a fiscalização notificou pessoas em flagrante cometendo esse crime ambiental, os mesmos assinaram um termo de compromisso onde se comprometeram em não utilizar mais o balneário para a lavagem do veículo e/ou motocicleta, sob pena de apreensão do mesmo (bem), autuação e responder por crime ambiental na Comarca de Novo Progresso. Não queremos multar ninguém, mas se for preciso vamos ter que fazer”, afirmou.

A pena para quem mesmo assim descumprir a lei pode chegar a 5 anos de reclusão.

