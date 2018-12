Crime Bárbaro- Homem é morto a tiros, decapitado e tem cabeça levada por assassino no Pará

Cabeça de vítima de homicídio ainda não foi localizada(Foto:Reprodução)

Crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (05), na vila de Turi-Açu, na zona rural de Tailândia, no nordeste do estado. Polícia Civil ainda não sabe a real motivação do crime e faz buscas para encontrar o criminoso.

O Crime Bárbaro na zona rural de Tailândia, nordeste paraense, chamou atenção pela brutalidade contra a vítima, que teve a cabeça decepada pelo autor do crime.

Crime Bárbaro

Clenys da Paixão Alves, de 29 anos, de vulgo “Paragominas” foi morto a tiros e ainda teve a cabeça decapitada e levada pelo criminoso. A vítima, segundo a PM, era envolvida com tráfico de drogas, homicídios e já teria trocado tiros com policiais.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria ocorrido por volta das 8h na vila Turi-Açu, próximo ao distrito de Palmares, na zona rural do município. Ainda segundo a polícia, não se sabe a motivação do crime e buscas estão sendo feitas para encontrar o assassino.

