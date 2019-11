CRIME BRUTAL- Homem é morto com pedaço de madeira cravado no pescoço em cidade paraense

Um homem – identificado como Magno do Nascimento Mourão – foi morto com um pedaço de madeira cravado na garganta, além de ter levado diversas facadas, na manhã desta segunda-feira (11), no bairro Independência, em Marabá, sudeste paraense.

De acordo com informações do portal Correio de Carajás, Magno disse ao pai que iria “bem ali”, mas não retornou para casa. Um tempo depois, o homem recebeu a notícia de que o filho tinha sido assassinado.

Ainda segundo o pai da vítima, Magno era usuário de drogas e tinha passagens pela polícia. Ele deixou um filho de oito anos de idade.

(Com informações do portal Correio de Carajás)

