Crime com requinte de crueldade no garimpo do “encrenca” área do cabaçal.

O crime bárbaro aconteceu na tarde desta sexta feira, 17, no garimpo do “encrenca”, nas proximidades do garimpo “castanheira”, município de Itaituba, sudoeste do estado.

Um garimpeiro ainda não identificado foi assassinado de forma cruel na região garimpeira. O mesmo teria se desentendido com outro garimpeiro e foi morto com vários golpes de facão, teve a mão esquerda decepada, cortes no abdome e um corte profundo no pescoço, quase decepando a cabeça.

O corpo do garimpeiro foi encontrado sem roupas (despido) em uma área do garimpo cabaçal. O garimpo é de difícil acesso, só vai de (girico), do “castanheira” para o “encrenca” é uma hora de rabeta.

A chuva na região prejudica o acesso por terra. As policia militar e civil já foram comunicadas, e o IML também foi acionado e estão tomando as providencias para a remoção do corpo.

As policias civil e militar já estão em campo para tentar capturar o autor do crime e por atrás das grades.

Fonte: Junior Ribeiro

