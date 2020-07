Crime macabro! Três irmãos são encontrados mortos na mata

As vítimas estavam com várias marcas de violência. Segundo um irmão sobrevivente, os assassinos estavam encapuzados e todos armados | Foto:Divulgação

Três integrantes da mesma família foram executados no final da manhã deste domingo (05), em um ramal próximo a vila Fátima, no município de Tracuateua, nordeste do Pará. O triplo homicídio foi comunicado às 11h30 por populares ao 83º Pelotão Policial Destacado de vila Fátima, vinculado ao 33º Batalhão de Capanema, que enviou duas guarnições ao local do crime.

Segundo a primeira versão, havia um homem morto na estrada do Piquiá. Ao chegarem lá, os policiais identificaram a vítima como Cristiano da Silva Rosa.

Moradores disseram que também ouviram disparos de arma de fogo de outro local na comunidade. Durante as buscas foram encontrados mais dois corpos na mata, logo identificados como os irmãos Diomar da Silva Rosa e Vital da Silva Rosa, ambos também irmãos do primeiro morto.

Os levantamentos de local de crime foram conduzidos pelos policiais militares que passaram a ouvir moradores e conseguiram chegar até um sobrevivente, outro irmão das vítimas, que também estava no local, mas passou despercebido pelos assassinos.

O irmão sobrevivente, que estava em estado de choque, não conseguiu dar mais detalhes. Ele apenas informou que os homens estavam encapuzados e armados.

A Polícia Militar teve a informação de que eles eram conhecidos pela prática de furtos em residências por toda a comunidade e adjacências. O crime classificado como uma execução pode estar ligado às situações que foram relatadas pelos moradores.

Os corpos dos três irmãos Cristiano da Silva Rosa, Diomar da Silva Rosa e Vital da Silva Rosa foram periciados e posteriormente encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Bragança, enquanto a Polícia Civil do município de Tracuateua registrou o fato e segue investigando a motivação do triplo homicídio que abalou os moradores do município.

Por:JR Avelar

