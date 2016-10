Crime Sexual – Mulher é estuprada por dez homens no RJ

(Com informações do Extra)

No último crime, registrado na segunda-feira, dois adolescentes foram apreendidos em flagrante. Ela afirma que estava bebendo em um bar com um amigo quando quatro traficantes a abordaram e a levaram ao banheiro, obrigando-a a fazer sexo oral em todos.

Uma mulher foi estuprada por cerca de dez homens na madrugada da última segunda-feira (17), no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Segundo a vítima, os suspeitos são um grupo de traficantes locais, que realizam estupros coletivos com ela constantemente há quatro anos.

