Criminoso de alta periculosidade que já foi um dos mais procurados no Pará, é preso em Jacareacanga

Considerado de alta periculosidade e que já foi um dos mais procurados no Estado do Pará, Wenderson Jose dos Santos Ferreira, conhecido pelo apelido de ‘Faísca’, foi preso no município de Jacareacanga nesta última segunda-feira (23).

De acordo com informações, o criminoso tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça, em virtude de ter sido condenado a pena de 5 (cinco) anos e 4 (meses) de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multas em regime semiaberto nos autos do processo Crime de Roubo Qualificado.

Diante disso, ele foi apresentado na delegacia de Jacareacanga para o devido procedimento legal.

Preso em Santarém

‘Faísca’ foi preso no dia 15 de janeiro de 2011, juntamente com outros dois bandidos, acusado de arrombar e furtar várias mercadorias, como latas de sardinha, conserva, vinho tinto, cervejas e carteiras de cigarro, de um comércio no município de Santarém. Na época, ‘Faísca” cumpria pena em Belém por estupro, latrocínio e homicídio.

Durante a apresentação na 16ª Seccional da Polícia Civil, um dos criminosos por duas vezes tentou empunhar uma arma de fogo e atirar nos policiais de plantão.

O investigador Hitamar Santos conta que a arma estava de posse de “Faísca” e, após Daniel passar a algema de trás para frente pegou o revólver que estava escondido no calção de seu comparsa e, não conseguindo segurar deixou-o cair no piso. O investigador relata que na segunda tentativa de Daniel pegar o revólver, ouviu um barulho e percebeu que uma arma de fogo havia caído.

Após pisar na arma no momento em que caiu, Daniel foi contido pelo policial. “Eu ouvi o barulho e com a experiência de muitos anos na Polícia percebi que foi uma arma de fogo que caiu. Ele (Pretinho) pegou na arma que novamente caiu no chão e, quando pisou em cima, eu dei um empurrão nele e consegui resgatar a arma que estava de baixo dos pés dele”, descreve o policial, relatando os momentos de tensão que passou no último final de semana na 16ª Seccional.

Preso em Mato Grosso

“Faísca” foi preso no mês de fevereiro de 2015 em São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, quando era procurado pelos crimes de estupro, homicídio, latrocínio e roubo.

O suspeito estava na cidade há 20 dias e passou a ser monitorado depois que começou a se envolver com uma mulher investigada pela Polícia Civil, por envolvimento com o tráfico de drogas na região.

A suspeita dava cobertura ao foragido do Pará. Em diligências, os investigadores conseguiram abordar o suspeito em uma residência, na periferia de São José dos Quatro Marcos, que durante a checagem apresentou documento de identidade falso.

Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia e interrogado pela delegada Anamaria Machado.

Em depoimento, ele informou que pegou o documento de identidade de um usuário da região e colado a sua foto. Mesmo não querendo confirmar a verdadeira identidade, os policiais conseguiram identificar os quatro mandados de prisão em aberto pelos crimes de estupro, homicídio, latrocínio e roubo.



