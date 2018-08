Criminoso que participou de roubo a policiais no MT posa com armas na internet e é procurado

Criminoso que participou de roubo a policiais em Juruena posa com armas na internet e é procurado

(Foto: Reprodução) -Envolvido num assalto a policiais, no sábado (28), em Juruena, a 893 km de Cuiabá, Cleverson França dos Santos, conhecido como Hulk, posou para fotos publicadas na internet exibindo armas semelhantes às que foram roubadas.

As imagens foram encaminhadas à Polícia Civil, que investiga o caso.

Considerado foragido, ele tem um mandado de prisão preventiva em aberto. Cleverson é suspeito de participar diretamente do plano de roubar uma agência bancária no município e que culminou no assalto aos policias que monitoravam a ação.

De acordo com o delegado Diogo Santana, da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), cinco homens que participaram ou deram apoio à ação criminosa foram presos.

Nove pessoas são suspeitas de participar diretamente do crime e de terem dado suporte aos criminosos. A polícia continua fazendo buscas a quatro participantes que estão foragidos.

“Os suspeitos estão escondidos em uma região de mata e isso tem dificultado a ação da polícia, mas já identificamos os envolvidos”, disse o delegado.

A Polícia Civil conta com o apoio da Polícia Militar e do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer).

Roubo à agência

Os três homens são suspeitos de integrar um grupo criminoso que planejava roubar uma agência bancária em Juruena.

Policiais do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) receberam a informação de que uma quadrilha pretendia explodir os caixas eletrônicos. O plano foi descoberto pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

No sábado (28), os policiais se dividiram em duas equipes para monitorar o local. Um grupo seguiu a pé e permaneceu próximo ao banco, enquanto outro grupo fazia rondas pela cidade em uma caminhonete.

Os policiais que estavam a pé ficaram perto do banco e perceberam que um veículo passava pelo local por várias vezes. Em uma delas, quatro homens saíram do automóvel e conseguiram render os dois policiais.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, os assaltantes conseguiram tomar os armamentos dos policiais e fugiram. Foram furtadas três armas, sendo duas carabinas e uma pistola.

Fonte: G1 MT

