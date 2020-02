Criminoso que se passava por delegado e advogado é preso

O homem já havia sido preso dia 12 de fevereiro, mas foi liberado em seguida (Foto:Reprodução / Polícia Civil

O homem suspeito de se passar por delegado de Polícia Civil, identificado como Afonso Soares Brandão Júnior, foi preso novamente nesta quinta-feira (27), em um apartamento na Zona Norte de Teresina. Desta vez, ele é suspeito de fingir ser advogado e usar a sala da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PI) no Tribunal de Justiça para atender as vítimas.

O homem já havia sido preso dia 12 de fevereiro, mas foi liberado em seguida. Com ele foram encontrados distintivo, arma de fogo e colete. Ele foi preso outras vezes suspeito de invasão de domicílio e violência doméstica e receptação.

Segundo o coordenador do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), delegado Tales Gomes, oito vítimas que procuraram a polícia foram ouvidas. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, ainda não se posicionou sobre o caso.

“As pessoas acusam o suspeito de estelionato. Ele que se apresentava como advogado, usava a sala da OAB do Tribunal de Justiça para receber as vítimas. Procurava causar a sensação de que era advogado, usava até terno. Recebia dinheiro para dar entrada em processos, mas esses processos nunca eram iniciados na justiça. Ele sumia com o dinheiro e não dava mais satisfação”, disse o delegado.

De acordo com o coordenador do Greco, outras vítimas disseram que o homem se passava também por policial para entrar nas casas da vítimas. Além disso, quando foi solto, ligou para uma das vítimas fazendo ameaças. “Foi ouvida uma pessoa que disse ter sido ameaçada por ele. Ele entrou em contato e disse que já estava solto e que iria se vingar. Ele acha que essa determinada pessoa foi quem o denunciou”, contou.

Ainda segundo Tales Gomes, mais pessoas serão ouvidas e o inquérito será concluído em 10 dias. O homem foi preso pelos crimes de estelionato e extorsão. Ele foi encaminhado para o Greco, em seguida para a Central de Inquérito. A audiência de custódia será realizada hoje.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...