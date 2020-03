Criminosos armados invadem base do Samu e roubam funcionários

(Foto:Reprodução) – Crime ocorreu na madrugada desta terça-feira

Três homens ainda não identificados invadiram a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), situada na rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Santa Etelvina, em Manaus, no estado do Amazonas, na madrugada desta terça-feira (24).

De acordo com a polícia, no momento do assalto havia quatro funcionários na base do Samu, sendo um segurança, uma técnica de enfermagem, uma auxiliar de serviços gerais e um motorista da ambulância.

Ainda de acordo com polícia, os criminosos, armados com uma arma de fogo e uma faca, amarraram o segurança e renderam as duas mulheres. Eles levaram os celulares das vítimas e fugiram no carro de um dos funcionários.

