Criminosos atacam delegacia e quartel e explodem agências bancárias no Pará

Criminosos explodiram agências bancárias e atacaram a delegacia de Polícia Civil e o quartel da Polícia Militar. (Foto: Via Whatsapp)

Assaltantes tocaram o terror na madrugada desta sexta-feira (11), no município de Rondon do Pará, no sudeste paraense. Além de atacar a delegacia de Polícia Civil e o quartel da Polícia Militar, os criminosos ainda explodiram três agências bancárias.

Segundo alguns moradores, durante a ação, os suspeitos chegaram a fazer reféns, mas na fuga não levaram ninguém. Ainda não há informações sobre valores roubados.

Uma conversa que circula nas redes sociais mostra o momento do ataque. “Deita no chão. Estão aqui na delegacia e no quartel. Não temos como sair, diz.

Em um vídeo também é possível ver os estragos após as explosões.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos atiraram em direção ao quartel da polícia militar para impedir a saída dos militares e também dos policiais civis, pois a delegacia fica ao lado do comando da PM.

Ainda de acordo com a PC, já foi solicitada perícia de local de crime. Os criminosos deixaram vestígios para trás, como dinamites, luvas, balaclavas, estojos de munições, dentre outros objetos.

Diligências estão sendo realizadas pela Polícia Militar na zona rural do município, para onde os criminosos teriam seguido. Equipes da PM e Civil de Marabá foram deslocados para apoio. Uma equipe da Delegacia de Repressão de Roubos a Bancos deslocou-se de Belém para atuar nas investigações, segundo a PC.

