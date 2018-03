Criminosos comandam ação cinematográfica em aeroporto

(Foto Shutterstock InfoMoney) -SÃO PAULO – Um grupo de pelo menos 5 homens armados com fuzis invadiu o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Viracopos, Campinas, na noite de domingo (4), e realizou um roubo de proporções semelhantes àquelas de filmes de ação.

Com um carro adesivado de forma a se passar por uma das viaturas usadas pela equipe de segurança do aeroporto, os criminosos levaram uma carga de US$ 5 milhões que estava sendo embarcada por um carro-forte em um voo da Lufthansa, segundo a Polícia Federal.

De acordo com a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, toda a ação durou cerca de 6 minutos e nenhum tiro foi disparado. A carga de US$ 5 milhões que estava sendo embarcada por um carro-forte em um voo da Lufthansa.

Os criminosos trancaram funcionários e vigilantes dentro de uma van. Na fuga, o grupo destruiu dois portões do terminal de cargas do aeroporto, mas ninguém ficou ferido.

A Polícia Federal foi acionada logo após o ocorrido e investigará o caso. Em nota enviada ao InfoMoney, a Brinks, empresa responsável pelo carro forte, informou que “está à disposição das autoridades para o esclarecimento dos fatos”.

A Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, que administra o aeroporto, informou que colabora com as investigações, mas a apuração do ocorrido é de responsabilidade da Polícia Federal.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...