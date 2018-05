Criminosos detonam explosivos em agência em Laranjeiras, no Rio

Ainda não há informações se os autores do crime conseguiram levar alguma quantia da instituição financeira.

Mais um caso de violência foi registrado no Rio de Janeiro. Uma agência do Banco do Brasil de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, foi detonada por explosivos, na madrugada desta quinta-feira (24). Ainda não há informações se os autores do crime conseguiram levar alguma quantia da instituição financeira.

Segundo o Extra, moradores ouviram um barulho e acionaram a polícia. Agentes do 2º BPM (Botafogo) foram até o local para verificar o que, de fato, havia ocorrido. Não há informações de pessoas presas.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO

