Criminosos explodem agência do Bradesco em Pau d’arco

Por volta das 3h30 da madrugada cinco homens invadiram a agência do Banco Bradesco e usaram explosivos para arrombar os caixas eletrônicos.

De acordo informações da Polícia Civil os homens teriam realizado três explosões para conseguir arrombar os caixas eletrônicos. A polícia ainda não confirmou o valor que teria sido levado pelo grupo. O que chama atenção é que essa modalidade de assalto tem se tornado comum, principalmente no interior do estado.

Na fuga o grupo abandonou um veículo a 12km sentido Rio Maria. De acordo com a polícia o carro foi encontrado sem nenhum combustível.

A Polícia faz buscas dos suspeitos no local. Até o momento ninguém foi preso.

Uso de Explosivos tem se tornado comum

No início de agosto criminosos invadiram a agência do Banco do Brasil em Medicilândia, sudoeste do estado e usaram explosivos para abrir o cofre principal. Eles chegaram a fazer reféns em frente ao local, que foram liberados em seguida. A ação durou cerca de 30 a 40 minutos. Os tiros assustaram os moradores.

Na fuga, os bandidos seguiram em direção à Uruará pela rodovia Transamazônica. Em uma ponte eles queimaram um dos veículos para que não fossem seguidos. A Polícia Militar faz buscas na região.

Na madrugada de quinta-feira (17) outro assalto também foi registrado em Goianésia do Pará, sudoeste do estado.

