Criminosos fazem médica refém ao deixar posto de saúde

Suspeitos largaram a vítima em um matagal.

Uma médica foi feita refém durante um assalto nesta quinta-feira (24), após deixar o posto de saúde onde trabalha em Itapetininga (SP). A vítima foi rendida pelos suspeitos ao entrar no próprio carro. Em seguida, foi deixada em um matagal.

“Ainda não sabemos se foram duas pessoas ou apenas uma que a renderam. Mas fomos informados de que a médica estava entrando no carro, quando foi rendida. Ela ficou com os criminosos dentro do carro e deixada em um matagal na Vila Regina. Eles fugiram com o veículo e a bolsa”, afirmou o delegado Agnaldo Ramos, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

De acordo com o G1, um motorista que passava pelo matagal encontrou a vítima. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. A polícia vai investigar o caso.

