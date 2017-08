Criminosos invadem agência bancária em Goianésia do Pará

Segundo a Polícia os criminosos teriam invadido o banco após abertura de um buraco feito do prédio lateral que está desativado.

Na madrugada desta quinta-feira (17) dois criminosos tentaram invadir a agencia do Banco do Brasil do município de Goianésia do Pará, sudeste do estado. A Polícia Militar teria sido acionada por volta da meia-noite após do alarme da agencia ser disparado.

Imagens do circuito interno mostram a invasão no banco por dois homens. Segundo a Polícia os criminosos teriam invadido o banco após abertura de um buraco feito do prédio lateral que está desativado. Os criminosos teriam fugido aparentemente sem levar nada.

A polícia faz buscas pela cidade e durante o restante do dia imagens de câmeras de segurança de outros estabelecimentos seriam checadas para que os possíveis suspeitos sejam identificados.

Tentativas de assalto em agências bancárias

No inicio de agosto uma agencia do Banco Bradesco, no município de Sapucaia, sul do Pará foi invadida também durante a madrugada. Homens utilizaram dinamites para explodir caixas eletrônicos. De acordo com a polícia a explosão não foi forte o bastante para estourar o caixa e os assaltantes fugiram sem levar o dinheiro.

No dia 9 de agosto, um policial ficou ferido durante uma troca de tiros com um grupo de bandidos que tentavam arrombar três caixas eletrônicos do terminal hidroviário de Barcarena, nordeste do Pará. A polícia prendeu três homens e duas mulheres que estariam envolvidos na ação.

