Criminosos roubam armas e equipamentos de dentro de delegacia no Pará

O DOL entrou em contato com a Polícia Civil para saber se os criminosos já foram identificados ou presos e qual o prejuízo do roubo e, aguarda um posicionamento.

A audácia dos criminosos foi tão grande que nem a delegacia – local considerado seguro e cercado de policias – foi poupada. Armas e equipamentos foram roubados de dentro da sala do delegado de Polícia Civil de Gurupá, no Marajó, nesta quarta-feira (4).

