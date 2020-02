Criminosos são surpreendidos pela PM e fazem refém após assalto em Igarapé-Miri

Toda negociação durou cerca de duas horas (Foto:Reprodução)

Uma situação com refém tomou grande parte do fim da manhã e começo da tarde desta sexta-feira (28) em Igarapé-Miri, nordeste paraense. Dois assaltantes, com uma arma de fogo, atacaram uma loja de materiais de construção no centro do município. Ao serem surpreendidos pela Polícia Militar, fizeram uma mulher refém em um outro estabelecimento.

Segundo informações do 66º Pelotão Policial Destacado (66º PPD), vinculado ao 31º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Abaetetuba, a situação começou por volta de 11h30. Os dois assaltantes invadiram a loja de ferragens no travessa Coronel Vitório e roubaram tudo que conseguiram. Como uma viatura da Polícia Militar chegou no meio da ação criminosa, eles conseguiram correr e entraram em uma padaria, na mesma rua, e fizeram uma refém.

As negociações se estenderam por cerca de duas horas, até que por fim, por volta das 13h30, eles liberaram a refém e se entregaram. Ambos foram levados para Delegacia de Polícia Civil de Igarapé-Miri para serem autuados. Com eles, a polícia apreendeu um revólver calibre 38.

