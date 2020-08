Criminosos tentam furtar agência do Banco do Brasil

Segundo a polícia, os criminosos fugiram poucos minutos antes da chegada dos policiais (Foto:Divulgação)

Com a rápida chegada da polícia, os bandidos fugiram do local sem levar nada, deixando para trás objetos utilizados na ação criminosa

Uma agência do Banco do Brasil foi alvo da ação de criminosos na madrugada deste domingo (23), no município de Novo Repartimento, sudeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos tentaram arrombar um dos cofres da agência, mas devido à rápida ação dos policiais, acabaram fugindo do local sem levar nada. Ninguém foi preso.

A tentativa de furto ocorreu por volta de 1h da madrugada. A Polícia Civil foi informada sobre a ação criminosa que estava em andamento na agência do Banco do Brasil, na rua Arara, bairro Centro. Em parceria com a Polícia Militar, a equipe da PC se deslocou até o banco com o apoio de três viaturas.

Uma equipe do Grupamento Tático Operacional (GTO) entrou na agência e realizou a varredura, porém os criminosos já haviam empreendido fuga. Os policiais passaram a arrecadar os objetos deixados para trás pelos criminosos, o que demonstrou que eles fugiram poucos minutos antes da chegada dos agentes.

A polícia agora realiza diligências para identificar e localizar os envolvidos na ação criminosa. Quaisquer informações que possam ajudar a investigação podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Durante a fuga, objetos utilizados na ação foram deixados para trás Durante a fuga, objetos utilizados na ação foram deixados para trás (Foto:Divulgação)

