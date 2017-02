Cripurizão – Avião faz pouso forçado após problema no trem de pouso

Um avião com prefixo “PR QRA” teve que fazer um pouso de emergência na pista da comunidade de Cripurizão distrito de Itaituba –PA, neste domingo(05).

O imprevisto aconteceu depois que o compartimento do trem de pouso travou. As informações foram publicadas nas redes sociais (facebook e WhatsApp) pelos moradores, que chegaram a pedir oração para os tripulantes e passageiros. “Gente, peço que façam oração, um avião com passageiros esta sobrevoando para gastar o combustível, aeronave não baixa o trem de pouso ele vai ter que fazer um pouso forçada”! Disse o áudio.

A experiência do piloto evitou o pior à aeronave pousou de barriga, moradores fizeram uma vigília com extintores para ajudar caso houvesse incêndio no acidente. Ainda de acordo com a informação, o avião chegou a circular a pista de pouso por diversas vezes antes de tentar realizar o pouso forçado, foi cogitado jogar no rio próximo a pista, mas o piloto pousou de barriga na pista. A aeronave aterrissou às 14h20mn deste domingo (05), e parou em uma vala fora da pista.

O pouso causou pânico, mas não passou de um susto ninguém ficou ferido! Os passageiros e tripulantes não tiveram os nomes divulgados.

