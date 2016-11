Crise faz mais de 60 lojas do comércio fecharem as portas em Santarém

Do G1 Santarém, com infomações da TV Tapajós -Pelo menos 67 empresas, incluindo lojas de varejo e atacado, confecções e artigos fecharam as portas em meio a crise econômica em Santarém, no oeste do Pará. Os números são de um levantamento feito pelo Sindicato dos Lojistas (Sindilojas) no período de janeiro a novembro deste ano e que estão contidos em um relatório.

Conforme o Sindilojas, os números das projeções também apontam que até o fim do ano, mais empresas podem fechar, ocasionando demissões em massa e enfraquecendo a economia de boa parte do município, já que muitos dos impostos deixam de ser pagos por essas empresas. O Sindicato espera que haja aquecimento nas vendas com o pagamento do 13º salário.

No fim de semana, a filial de uma rede de lojas de departamento pertencente a um grande grupo do Pará fechou as portas em Santarém, após 19 anos, ocasionando a demissão de mais de 130 funcionários. As vendas caíram e não voltaram ao que era antes. A gerência apostou nas promoções para garantir a estabilidade no mercado, o que não foi possível.

Agora ex-funcionário, o auxiliar de depósito Raimundo Pinto, que atuou por 16 anos na loja, agora pensa em outra oportunidade de emprego. “É triste. A gente fica triste porque aqui a gente fez muitas amizades, muitos amigos e agora muita gente desempregada. É a vida né. A crise chegou e as outras empresas conseguiram segurar e essa aqui infelizmente”, relatou.

Entre tantas lojas espalhadas pela cidade, é possível encontrar boa parte delas extintas. Os comerciantes que não fecharam as portas afirmam que enfrentam dificuldades para manter os estabelecimentos funcionando, uma vez que o movimento e as vendas também caíram. As vendas para o Natal e Ano Novo ainda podem ser a esperança para os lojistas.

Para o presidente do Sindilojas, Alberto Oliveira, a situação chega a ser preocupar, pois boa parte da economia do município está voltada para o comércio. “Precisamos pensar em alternativas que não sejam apenas o comércio esse vetor de desenvolvimento e sim em indústrias, onde a gente possui uma diversidade que podem alavancar nossa economia”, explica.

Outro fator importante e que contribui para o fechamento das lojas é o desemprego. As pessoas que não têm trabalho não têm emprego e assim não podem consumir, não podem comprar. Em outubro deste ano, o Sindilojas anunciou que as contratações seriam bem menos e que praticamente todos os setores poderiam ter novas demissões até o fim do ano.

G1 Santarém

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...