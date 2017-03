Crise – Joelma põe ônibus da Calypso à venda

Recentemente Joelma teria gasto R$ 92 mil para consertar o motor, um valor alto em um momento de reinício de carreira que ainda não decolou.

O ônibus da Calypso, que já rodou muito Brasil afora quando a banda estava no auge, está à venda na internet por R$ 420 mil. O veículo é modelo Scania, de quatro eixos e com suíte, mas segundo o colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, apesar de tanto luxo ele vem apresentando muitos problemas.

Recentemente Joelma teria gasto R$ 92 mil para consertar o motor, um valor alto em um momento de reinício de carreira que ainda não decolou em formato solo.

Na atual fase, Joelma não está desapegando só do veículo. A cantora também está se tornando desprendida de sua imagem anterior e criando um novo visual para chamar de seu.

Ao site “PurePeople”, a stylist Maris Tavares diz que a ideia é “diferenciar a Joelma mulher e a artista”. “Há sete meses, tenho feito todo esse processo de visagismo, harmonização do rosto. A maior resistência dela foi em relação ao cabelo, que ficou mais loiro “, diz a consultora de imagem.

“Nossa ideia foi mostrar uma Joelma mais leve, de bem com a vida e moleca, esse lado encantador dela que muitas pessoas ainda não conheciam. Mostrar uma artista mais sensual, antenada com o que está acontecendo no mundo da moda. Pedi para ela para tirarmos os babados. Ela ficou receosa, mas aceitou: precisamos mostrar mais o corpo, tirar os excessos e mostrar essa evolução”, descreve.

Fonte: Diário do Pará

