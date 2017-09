Crise política do Brasil frustra encontro bilateral entre Temer e Trump

Presidente brasileiro viaja nesta segunda-feira (18) para os Estados Unidos, onde se encontrará com norte-americano, mas situação da Venezuela deve dominar a pauta do encontro

Logo após presidir a posse de Raquel Dodge, nesta segunda-feira (18), em Brasília (DF), o presidente Michel Temer viaja para os Estados Unidos, onde participará da Assembleia Geral das Nações Unidas, a partir desta terça (19).

Antes, logo após aterrissar em solo americano, o presidente tem jantar marcado com o presidente norte-americano, Donald Trump. Os presidentes Juan Manuel Santos, da Colômbia, e Pedro Pablo Kuczynski, do Peru, também participam do encontro.

A expectativa do Planalto era de houvesse um encontro bilateral, em que Temer pudesse tratar, inclusive, sobre assuntos comerciais com o presidente americano, em especial a respeito da suspensão da importação de carne bovina in natura do Brasil.

Mas, com o agravamento da crise política brasileira, a organização da visita de trabalho acabou comprometida. Agora, interlocutores de Temer dizem que a pauta deve girar em torno da Venezuela.

Trump espera ouvir de Temer propostas de ações que o Brasil possa tomar para pressionar mais o regime de Nicolás Maduro. Um exemplo citado, segundo informações da Folha de S. Paulo, é o movimento feito pelo Panamá, que recentemente estabeleceu a obrigatoriedade de visto a venezuelanos – com exceção para refugiados -, atingindo pessoas do alto escalão do governo.

Na última quinta-feira (14), Michel Temer foi alvo de mais uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, desta vez por obstrução de justiça e organização criminosa.

Fonte: Notícias ao Minuto.

