Crisse-400 funcionários da Hydro entrarão em férias coletivas

(Foto Reprodução Assessoria) – -A Hydro Paragominas dará férias coletivas para 400 funcionários após o embargo de 50% na Alunorte. A medida tem a duração de 15 dias e a previsão é que comece a vigorar a partir do próximo dia 2.

Ontem (14), a empresa informou que a redução da operação da Alunorte em 50%, desde 1º de março, acarreta impactos também na operação da mina de Paragominas, pertencente à Hydro, que fornece bauxita para a refinaria produzir alumina calcinada.

Seundo a Hydro, o Ministério do Trabalho foi comunicado, na terça-feira (13), sobre as férias coletivas. A decisão da empresa também foi informada ao Sindicato de Trabalhadores da Indústria Extrativista do Estado do Pará e do Amapá (STIEAPA).

Na Alunorte, a empresa informou que ainda planeja as ações que se adequem à realidade da planta. A mina de Paragominas fornece bauxita para a planta da Alunorte produzir alumina calcinada. A redução da operação da Alunorte afeta diretamente a operação de Paragominas. A unidade de Paragominas possui 1.450 empregados diretos.

O site da empresa informa que a Hydro lavra bauxita de sua própria jazida em Paragominas e que a mina Hydro Paragominas tem uma capacidade de lavra de aproximadamente dez milhões de toneladas métricas anuais.

O anúncio feito pela Hydro preocupa o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas de Barcarena (Sindquímicos), que já realizou um ato público contra o embargo parcial da empresa Hydro Alunorte, medida que, segundo o presidente do sindicato, Gilvandro Santa Brígida, ameaça os postos de trabalho de milhares de trabalhadores da cadeia produtiva do alumínio no Pará, especialmente em Barcarena.

Durante o ato público, a categoria reuniu-se ontem, em Barcarena, com a juíza Gisele Mendes Camarço Leite e com o promotor Laércio Guilhermino de Abreu. O Sindicato defende a investigação sobre o transbordamento das bacias da Hydro Alunorte, comprovado em laudo do Instituto Evandro Chagas, e que a empresa cumpra o que foi determinado pelos órgãos competentes, mas que a produção na Alunorte volte a funcionar com carga máxima.

SUSPENSÃO

A pedido do Ministério Público, o juiz substituto da Comarca de Barcarena, Iran Ferreira Sampaio, determinou, em 28 de fevereiro, a suspensão parcial das atividades da empresa Norsk Hydro Brasil (Hydro Alunorte) a fim de evitar tragédia que coloque em risco a vida das comunidades envolvidas e o meio ambiente.

O descumprimento da decisão acarretará multa diária de R$ 1 milhão, além da responsabilização por crime de desobediência e até a decretação da prisão preventiva do responsável pelo descumprimento da ordem. Na medida cautelar, o magistrado destaca a denúncia do Ministério Público que coletou fatos que indicam severo dano ambiental decorrente da atividade industrial desenvolvida pela Hydro, no distrito de Barcarena, em decorrência “do extravasamento de resíduos de sua atividade, que deveriam ter sido contidos pelos Depósitos de Resíduos Sólidos (DRS 1 e DRS 2), seus respectivos canais de drenagem e tratados pela Estação de Tratamento de Efluentes, tudo de forma a evitar que o material resultante da produção de alumina fosse lançado no meio ambiente, especialmente em cursos d’água ou atingissem o lençol freático da região”.

