Cristiano Ronaldo não jogará mais pelo Real Madrid, afirma jornal

(Foto: © Getty Images)- O futuro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid está cada vez mais complicado. O jornal português “Record” afirmou nesta quarta-feira (6) que o astro não voltará a atuar pelo clube da capital espanhola e que a decisão é irreversível.

Já o jornal espanhol “Marca” afirmou que o clube quer a permanência do atacante português, está disposto a melhorar o seu contrato, mas não concorda com os novos valores exigidos pelo craque: cerca de 41 milhões de euros anuais.

O presidente Florentino Pérez e a diretoria do Real não pretendem se esforçar para que o camisa 7 se torne o jogador mais bem pago do mundo, uma vez que ele está com 33 anos. Ele, que tem contrato com o clube até 2021, ganha 21 milhões de euros de salário, menos do que Messi (40 milhões de euros) e Neymar (37 milhões de euros).

Se de fato perder CR7, o Real sabe que não terá um substituto como ele, que gera uma boa renda aos cofres do clube. E se Cristiano sair, os madrilenhos vão com tudo atrás de Neymar.

Também nesta quinta (7), o jornal catalão “Mundo Deportivo” afirmou que o Real Madrid está “cansado” com as ameaças de Cristiano Ronaldo em deixar o clube e está prestes a jogar a toalha.

