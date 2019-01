CRUELDADE- Adolescente é apreendido por estuprar e matar criança de 3 anos

Adolescente é apreendido por estuprar e matar criança em Bragança (Foto: Fabricío Bragança)

Um adolescente de apenas 14 anos foi apreendido pela polícia, apontado como o responsável por assassinar Kaylla Gabriela, de 3 anos, encontrada morta no terreno da própria casa em Bragança, nordeste paraense, após desaparecer na manhã de terça-feira (1º), enquanto brincava com mais duas crianças quando desapareceu.

Ele foi conduzido para o prédio da Delegacia de Polícia Civil de Bragança para poder ser ouvido e passar por procedimentos. O adolescente também foi encaminhado para o IML em Castanhal, para passar por coletas de amostras para comparar com o material coletado na criança. A vítima apresentava marcas de estrangulamento, hematomas na parte do peito e sinais de estupro. O corpo de Kaylla passará por necropsia, quando será feita a coleta de amostras para exames.

O CASO

A criança estava desaparecida desde a manhã do dia 1°, e o corpo foi achado na tarde do mesmo dia. Até ontem a noite, a motivação do crime não havia sido descoberta. Dois suspeitos foram presos ontem e levados para prestar esclarecimentos. Entretanto, as investigações apontaram que um menor de idade foi o responsável pelo crime. A Polícia Civil aguarda resultado de exames para continuar com as investigações.

Uma das pessoas que estava procurando a criança encontrou um local roçado no terreno da casa da vítima, com marcas de que um buraco havia sido cavado recente. O buraco foi aberto e a menina foi encontrada enrolada em uma toalha.

As Polícias Civil e Militar foram acionadas e policias se deslocaram para a comunidade para verificação e começar a fazer buscas do envolvido da criança.

REQUINTES DE CRUELDADE

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves iníciou a perícia no local do crime, e encontrou a criança encontrada toda amarrada, as mãos e pés estavam presos com fita isolante e a cabeça coberta com uma fita durex. O caso chocou os moradores da comunidade e até policiais, peritos, profissionais da imprensa que presenciaram a perícia.

Após a realização dos exames no IML, as investigações serão iniciadas pela polícia.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...