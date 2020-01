CRUELDADE- Jovem assassinada com 9 facadas em igarapé estava grávida

(Foto:| Arquivo Pessoal) -Uma jovem identificada por Miryan Moraes, de 21 anos, foi encontrada morta dentro de uma igarapé na manhã da última quinta-feira (16).

A mulher estava grávida de quase 4 meses e foi morta com 9 facadas antes de ser jogada no igarapé.

A família aponta o pai da criança como autor do crime, isso porque os dois mantinham uma relação estável, e após o anúncio da gestação, a relação mudou. Principalmente por ele ter se recusado a registrar a paternidade da criança.

Apesar do relato da família, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros ainda não apontou um suspeito. A polícia civil ainda não conseguiu encontrar o rapaz para prestar depoimento.

O caso aconteceu na zona Norte de Manaus.

sexta-feira, 17/01/2020

