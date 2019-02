CRUELDADE-Mulher é arrastada e espancada por ex-marido com socos e golpes de chave de fenda

(Foto: Reprodução) -Vítima foi arrastada e agredida pelo ex-marido, que segundo ela, não aceita o fim do relacionamento. (Foto: Reprodução)

Uma jovem de 23 anos foi arrastada pelas ruas e espancada pelo ex-marido na noite da última quarta-feira (6). A violência foi registrada em Três Lagoas, em Campo Grande (MS).

A vítima foi puxada pelo braço e arrastada pelo ex-marido, que desferiu vários socos contra sua cabeça e rosto. A mulher também foi golpeada nas costas com uma chave de fenda. A jovem conseguiu fugir e se esconder na casa de uma vizinha, que chamou a polícia. Ela foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e passa bem.

Segundo a vítima, o agressor não aceita o fim do casamento. Foram realizadas rondas nas proximidades do local da agressão, mas o homem não foi localizado.

Desde o início deste ano até o dia 7 de fevereiro foram registrados 3.646 casos de violência doméstica, sendo 1.162 em Campo Grande, segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Mato Grosso do Sul.

