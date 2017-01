Cruzeiro anuncia transferência de Fabiano e Willian para o Palmeiras

Mano Menezes contava com Fabiano para a temporada de 2017, mas a possibilidade de negociação para manter o emprestado Robinho e o interesse do Palmeiras facilitaram o acordo

Palmeiras e Cruzeiro acertaram, na noite desta quarta-feira (11), a troca de quatro jogadores. O lateral direito Fabiano, autor do gol do título brasileiro palmeirense, retorna à Academia de Futebol de maneira definitiva e contará agora com a companhia do atacante Willian, emprestado por um ano. Robinho segue em Belo Horizonte, e Fabrício retorna à Toca da Raposa.

O lateral direito chega ao Palmeiras como compensação à permanência do meio-campista Robinho no Cruzeiro; o jogador campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras em 2015, anteriormente com contrato de empréstimo até o final do ano, fica na Toca da Raposa emprestado por mais uma temporada.

Além dos 40% dos direitos econômicos de Fabiano, adquiridos pelo Palmeiras, o clube também levará o atacante Willian. O interesse pelo jogador cresceu nos últimos dias, e as partes avançaram no acordo por empréstimo de um ano, com possibilidade de renovação por mais duas temporadas.

Em compensação pela transferência de Willian, o lateral esquerdo Fabrício irá retornar à Toca da Raposa.

Emprestado para o Palmeiras no ano passado, Fabiano ganhou chances nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e teve participação importante no título. Foi dele o gol na vitória contra a Chapecoense, em 27 de novembro, que garantiu a taça para o clube alviverde.

Mano Menezes contava com Fabiano para a temporada de 2017, mas a possibilidade de negociação para manter o emprestado Robinho e o interesse do Palmeiras facilitaram o acordo. Com informações da Folhapress.

