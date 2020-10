Cruzeiro apenas empata com o Oeste e despenca para a vice-lanterna da Série B

(foto: Bruno Haddad/assessoria/arquivo – Neste domingo, o Cruzeiro visitou o lanterna Oeste e empatou por 0 a 0, na Arena Barueri, em jogo válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, a Raposa chegou ao terceiro jogo sem vencer e caiu duas posições na tabela da competição.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 12 pontos, na 19ª colocação da Série B. Na próxima rodada, o time terá pela frente o Juventude, em casa, na sexta-feira, às 21h30. Enquanto isso, o Oeste foi aos sete pontos, permanecendo na última posição. O próximo compromisso da equipe é contra o Confiança, fora de casa, no sábado que vem, às 18h30.

O jogo – Precisando vencer a qualquer custo, o Cruzeiro iniciou a partida pressionando o adversário. Em cruzamento da direita, Arthur Caíke cabeceou rente à trave. Na sequência, Daniel Guedes dominou bonito, porém finalizou por cima do gol. No entanto, o Oeste também chegou. Éder Sciola encontrou Mazinho, que de frente para Fábio perdeu chance incrível.

A primeira oportunidade após o intervalo foi do Cruzeiro. Após sobra dentro da área, Jadson chegou batendo de primeira e mandou muito próximo da meta defendida por Luiz. Mesmo com as trocas feitas por Ney Franco, o time não conseguiu pressionar a Raposa e saiu com um resultado ruim de Barueri. Na última chance da partida, Fábio ainda salvou os mineiros, defendendo cabeçada de Madson.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Bruno Haddad/assessoria/arquivo)11/10/2020 17:41

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...