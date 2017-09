Cruzeiro bate a Chapecoense na Arena Condá e se firma no G6

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Renato Padilha) – Ainda com a memória no empate com o Flamengo, no meio de semana, pela Copa do Brasil, o Cruzeiro foi até Santa Catarina e venceu a Chapecoense, por 2 a 1, na Arena Condá, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o Cruzeiro na sexta colocação, com 34 pontos. O grupo catarinense está na zona de rebaixamento, com 25 pontos.

O triunfo na Arena Condá foi importante para o Cruzeiro. Um dos objetivos na temporada é ficar, pelo menos, entre os seis primeiros colocados. Diante disso, se não conseguisse a vitória, o Botafogo pegaria a posição do time celeste.

O Cruzeiro foi superior na maior parte do jogo. Os primeiros minutos da partida a Chape foi melhor, mas, depois, o time de Mano Menezes conseguiu igualar as ações em campo e passou a ter as condições ideais e foi melhor até o fim.

O Cruzeiro agora terá uma semana livre de trabalhos. Depois de muito tempo, o técnico Mano Menezes poderá descansar seus atletas e treinar melhor o grupo, sendo que o próximo duelo será no domingo, no Mineirão, às 19h (de Brasília), contra o Bahia. A Chape visita o Grêmio, no mesmo dia, às 16h.

O jogo – A Chapecoense começou o jogo melhor. O time da casa comandava o ritmo de jogo e fazia as melhores jogadas. Os primeiros 10 minutos foram de amplo domínio dos donos da casa.

A Raposa tinha dificuldades para sair jogando e encaixar as melhores jogadas. Contudo, o grupo de Mano Menezes conseguiu igualar o duelo quando o primeiro tempo se aproximava da metade.

Com isso, o Cruzeiro conseguia chegar mais, agredir a Chapecoense, no entanto, também sofria pressão. O goleiro Fábio, por conta disso, foi um dos melhores em campo na etapa inicial, com, pelo menos, três defesas importantes.

O time mineiro conseguiu seu gol no finalzinho do primeiro tempo. Em descida rápida da Raposa, Raniel deixou a bola para Rafinha. O camisa 70 driblou um marcador e tocou na saída do goleiro para balançar as redes.

O Cruzeiro voltou superior na etapa complementar. O time azul aproveitava do descontrole da Chape pelo resultado, buscando o ataque a todo custo e deixando espaços na defesa. Com isso, Rafinha e Arrascaeta, que caiam pelos lados, davam velocidade nas pontas e criavam oportunidades.

E a grande capacidade criativa do Cruzeiro teve efeito aos 17 minutos do segundo tempo. Em cruzamento na área, Léo conseguiu desvia de cabeça e o goleiro Jandrei fez bela defesa. Mas o atacante Raniel pegou o rebote e colocou para o fundo das redes, contando, ainda, com ajuda do zagueiro Douglas Grolli.

A Chape, mesmo após o segundo gol, seguiu atacando. O time celeste não recuou, mas mudou a maneira de jogar e deixava sempre um homem aberto nas pontas, sendo ele Alisson ou Thiago Neves. Aos 38, Túlio de Melo conseguiu descontar para os donos da casa.

