Cruzeiro cai contra o Emelec e pode perder ponta geral ao Palmeiras

Por:Gazeta Esportiva (foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro/arquivo)- O Cruzeiro corre risco de perder a liderança geral da primeira fase da Copa Libertadores para o Palmeiras. Na noite desta quarta-feira, jogando no Mineirão, o time misto escalado pelo técnico Mano Menezes sofreu um gol no final e acabou derrotado por 2 a 1 pelo Emelec.

Com 15 pontos ganhos em seis rodadas, o Cruzeiro ainda pode ser alcançado pelo Palmeiras, que tem 12 pontos e enfrenta o San Lorenzo nesta quarta, no Allianz Parque. O melhor da primeira fase garante a vantagem de decidir em casa até a semifinal, já que decisão será travada em jogo único na cidade de Santiago do Chile.

Após sofrer a primeira derrota na Copa Libertadores, o Cruzeiro volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, o time celeste entra em campo para enfrentar o Internacional, no Estádio do Beira-Rio.

A primeira oportunidade de gol criada em Belo Horizonte foi da equipe visitante. Aos 23 minutos da etapa inicial, Matamoros ganhou dividida de Ariel Cabral e bateu de fora da área. Fábio não foi na bola e ela chegou a desviar no travessão, com muito perigo.

O Cruzeiro conseguiu chegar de maneira consistente ao ataque aos 31 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Edilson para o rumo da área, a bola sobrou para Henrique, que escorou de peito para chute de primeira e perigoso de Ariel Cabral.

O Emelec inaugurou o marcador cinco minutos antes do final do primeiro tempo. Joao Rojas finalizou de longe, a bola bateu no travessão, voltou nas costas do goleiro Fabio e entrou. Na luta pela classificação, o time equatoriano foi ao vestiário confiante no intervalo.

Para o segundo tempo, o técnico Mano Menezes trocou Ariel Cabral por Robinho e sacou Rafinha para a entrada de David. Aos 21 minutos, pouco depois de Thiago Neves substituir Jadson, Sassá dominou dentro da área e bateu firme de esquerda para empatar.

O Emelec marcou o gol da vitória um minuto antes do final do tempo regulamentar. Em chegada pelo lado esquerdo da grande área, Angulo sofreu pênalti claro do lateral Edilson. Na cobrança, o próprio Angulo bateu no canto do goleiro Fabio e marcou o segundo do time equatoriano.

Após o segundo gol do Emelec, a partida disputada no Mineirão ainda teve mais cinco minutos de acréscimo. Na última tentativa do Cruzeiro, Thiago Neves buscou desvio após levantamento de Robinho, mas a bola ficou nos braços do goleiro Dreer.

