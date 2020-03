Cruzeiro decepciona e Coimbra vence a primeira no Mineiro

O Cruzeiro voltou a decepcionar na tarde deste domingo. No Estádio Independência, com os portões fechados por conta da pandemia de coronavírus, o time celeste perdeu por 1 a 0 do modesto Coimbra, time ameaçado pelo rebaixamento e que ainda não havia vencido no Campeonato Mineiro.

Com 14 pontos ganhos, três a menos que a Caldense, o Cruzeiro figura apenas no quinto lugar do torneio estadual, fora da zona de classificação às semifinais. Já o Coimbra, agora com sete pontos, sobe para 10º posto, saindo do grupo de rebaixados.

Por conta do coronavírus, a Federação Mineira de Futebol (FMF) decidiu suspender o campeonato estadual por tempo indeterminado. Pela 10ª rodada, ainda sem data definida, o Cruzeiro volta a campo para enfrentar a URT, no Estádio do Mineirão. Já o Coimbra pega o Tombense, no Independência.

A etapa inicial da partida disputada neste domingo foi de poucas emoções em Belo Horizonte. Na primeira boa chegada do Cruzeiro, o goleiro Glaycon saiu do gol para tentar afastar, mas não conseguiu e a bola sobrou para Maurício, que finalizou à esquerda do gol.

O Coimbra respondeu logo depois e também levou perigo à meta defendida por Fabio. Lucas Hipólito recebeu passe dentro da grande área, encontrou espaço na marcação e bateu cruzado. Na última chance do primeiro tempo, a bola passou perto, à esquerda do gol cruzeirense.

Titular nas quatro partidas desde que chegou ao Cruzeiro, o centroavante Marcelo Moreno começou o duelo contra o Coimbra no banco de reservas. Aos 19 minutos do segundo tempo, o técnico Adilson Batista promoveu a entrada do boliviano no lugar de Thiago.

O único gol da partida disputada no Independência saiu aos 39 minutos da etapa complementar. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, o lateral Vitor Hugo bateu direto, a bola desviou em Everton Felipe, que estava na barreira, e traiu o experiente goleiro Fabio.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo)

15/03/2020 17:20

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...