Cruzeiro e Guarani ficam no empate em jogo movimentado pela Série B

Pela abertura da 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Guarani fizeram jogo movimentado no Mineirão e empataram em 3 a 3. A equipe mineira foi às redes com Manoel, William Pottker e Welinton, enquanto o Bugre anotou os seus gols com Murilo Rangel (duas vezes) e Pablo.

Apesar do bom jogo, o resultado ficou amargo para as duas equipes, que perderam a chance de subir para primeira metade da tabela. Assim, o Cruzeiro permanece na 15ª colocação, com 24 pontos, enquanto o Guarani é o 13º, com 25.

Depois de uma postura de mais estudo nos minutos iniciais do primeiro tempo, as duas equipes fizeram uma partida cheia de emoções, com quatro gols antes do intervalo. Quem balançou a rede primeiro foi o Guarani, com Murilo Rangel, que arrematou de fora para anotar um golaço, aos 14 minutos. Em desvantagem, o Cruzeiro não se abateu e buscou o empate aos 20, com Manoel, de cabeça, completando cobrança de escanteio.

A partida ficou lá e cá, e o Cruzeiro quase virou, quando William Pottker carimbou o travessão. Porém quem voltou a balançar o barbante foram os visitantes, aos 38, quando Pablo recolocou o Bugre em vantagem, ao aparecer nas costas da defesa cruzeirense. Novamente, a Raposa não desistiu e igualou o marcador aos 44, justamente com Pottker, que aproveitou a sobra dentro da área para marcar pela primeira vez pelo clube.

Apesar do gol dar moral antes do intervalo, a situação ficou complicada para o Cruzeiro logo nos primeiros instantes da etapa final. Logo aos cinco minutos, Murilo Rangel foi às redes novamente, colocando os campineiros em vantagem mais uma vez. E aos 12, William Pottker recebeu cartão vermelho e deixou a equipe em desvantagem numérica.

Com um a menos e atrás do marcador, bastou o Cruzeiro se lançar ao ataque. Depois de tanto insistir, o time de Luiz Felipe Scolari arrancou o empate novamente. Aos 35, Patrick Brey levantou na cabeça de Welinton, que anotou o terceiro da Raposa. Nos minutos finais, as duas equipes estavam embaladas em busca da vitória, mas o empate cheio de gols prevaleceu.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Gustavo Aleixo/assessoria)

