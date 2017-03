Cruzeiro empata no Mineirão e vê Atlético-MG se distanciar 8

O Cruzeiro decepcionou os seus torcedores que foram ao Mineirão, na tarde deste domingo (19). A equipe apenas empatou, em 1 a 1, com o Tombense, no duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. Giorgian De Arrascaeta marcou para os mandantes. O gol do adversário foi feito por Alex Gonçalves.

Com o resultado, a Raposa chegou a 20 pontos, quatro a menos que o líder Atlético-MG, invicto na competição até o momento. As duas equipes não se enfrentaram e restam três rodadas para o fim da primeira fase do Estadual. O Tombense, por sua vez, é o sétimo colocado, com 11 pontos assinalados em oito confrontos.

Os mineiros iniciaram a partida em busca do gol. Com boas jogadas, os mineiros demoraram muito pouco a balançar a rede. Depois de receber lançamento de Ariel Cabral, Giorgian De Arrascaeta driblou dois defensores e mandou no ângulo de Darley.

O gol do uruguaio não foi a única jogada de perigo nos 45 minutos iniciais. O centroavante Rafael Sóbis também teve duas boas oportunidades, mas parou nas mãos do goleiro Darley e na trave do Tombense, que pouco criou antes do intervalo.

O curioso é que a equipe de Tombos não precisou de muitos minutos para balançar a rede na etapa complementar. Protagonista de uma confusão com o zagueiro Manoel no primeiro tempo, o centroavante Alex Gonçalves balançou a rede aos dois minutos do segundo período.

A Raposa aumentou a intensidade após sofrer o gol, mas não foi o suficiente para balançar a rede. Inspirado, Darley fez ótimas defesas, sobretudo em falta cobrada por Giorgian De Arrascaeta, e impediu que o mandante saísse com um triunfo.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X TOMBENSE

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data-hora: 18/3/2017 – às 16h (de Brasília)

Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior (MG)

Assistentes: Magno Arantes Lira (MG) e Pedro Araújo Dias Cotta (MG)

Cartão amarelo: Manoel, Rafinha (Cruzeiro); João Paulo, Alex Gonçalves, Matheus Oliveira, Robertinho (Tombense)

Gols: Arrascaeta – 30’/1ºT (1-0); Alex Gonçalves – 2’/2ºT (1-1)

CRUZEIRO: Rafael; Ezequiel, Léo, Manoel e Diogo Barbosa; Ariel Cabral, Henrique, Alisson (Élber – 40’/2ºT), Robinho (Rafinha – 28’/1ºT) (Ramón Ábila – 27/’2ºT) e Arrascaeta; Rafael Sóbis. Técnico: Mano Menezes.

TOMBENSE: Darley; André Kobel (Robertinho – Intervalo), Wellington Carvalho, Anderson e Natan; Jonathan, João Paulo e Pedro Castro; Tauã (Daniel Amorim – 18’/2ºT), Matheus Oliveira e Alex Gonçalves (Léo Lisboa – 25’/2ºT). Técnico: Raul Cabral.

Fonte: MSN.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

