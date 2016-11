Cruzeiro goleia o Fluminense em casa e ganha tranquilidade no Brasileirão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Light Press/Washington Alves) – Para se livrar do risco de rebaixamento para a série B, o Cruzeiro foi forte para o jogo contra o Fluminense, na tarde deste domingo, no Mineirão, em partida válida 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e conseguiu colher os frutos da intensidade. O time de Mano Menezes aplicou uma bela goleada, por 4 a 2, em Belo Horizonte.

O largo placar do Cruzeiro começou com bastante dificuldade. O Fluminense iniciou a partida com uma proposta de jogo voltada para os contra-ataques e, assim, marcou o primeiro gol, com Richarlison. A Raposa, no entanto, conseguiu mudar sua postura, ser mais forte no meio campo, e buscou a virada ainda no primeiro tempo com Sobis e Willian. Na etapa complementar, ainda melhor, Arrascaeta e Alisson ampliaram a contagem azul. No finalzinho do jogo, Ábila fez contra e deu números finais a contagem.

O resultado deixa o Cruzeiro em situação confortável no Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. Já o Fluminense ainda corre atrás do G6, mas vê seu sonho cada vez mais distante, com 48 tentos alcançados. O primeiro time dentro do grupo dos seis primeiros tem 54.

O Cruzeiro agora terá um descanso de 10 dias. No dia 16, o time de Mano Menezes vai até a Ilha do Retiro duelar com o Sport, numa quarta-feira, às 21h45 (de Brasília).O Fluminense recebe o Atlético-PR, um dia antes, no Maracanã, às 17h.

O alterado Cruzeiro, por contusões ou opções técnicas de Mano Menezes, encontrou dificuldade para sair jogando nos primeiros minutos de jogo. O meio campo azul não conseguia fazer a transição corretamente e parava em seus erros. O Fluminense, por sua vez, buscava dominar o meio campo.

Aos 6, a primeira boa chegada do Fluminense. Cícero recebeu a bola no meio e decidiu arriscar. Ele levou perigo a Rafael que se esticou todo para tirar para escanteio.

Aos 9, Richarlison abriu o marcador no Mineirão. Após vacilo na saída de bola, o atacante recebeu o lançamento, deslocou o zagueiro e colocou no canto direito do goleiro Rafael.

Depois do tento, o Fluminense seguiu melhor em campo. O time de Levir Culpi era comandado por Scarpa e Cícero no meio campo, além de Richarlison que incomodava bastante a zaga celeste.

Passados 20 minutos de jogo, o Cruzeiro tentou equilibrar a partida, dando mais igualdade e combate no meio campo, mas o Fluminense, com o resultado a seu favor tinha mais cautela para buscar o ataque.

O crescimento em campo do Cruzeiro surtiu efeito aos 26 minutos. A Raposa tentava o tento trocando passes ao redor da área. Com uma boa chegada, Rafael Sóbis, finalizou bem e tirou o goleiro Júlio César.

O gol deu mais ânimo aos jogadores cruzeirenses. Aos 29, Alisson recebeu a bola na entrada da área, bateu obrigando o arqueiro adversário fazer uma boa defesa.

A saída do atacante Richarlison, na metade do primeiro tempo, por uma contusão, atrapalhou os planos do técnico Levir Culpi. A entrada de Magno Alves não deu o mesmo ritmo ao ataque e o tricolor passou a esperar em seu campo de defesa e não ter forças para fazer um bom contra-golpe.

Aos 44, Willian recebeu a bola na área, após cruzamento de Alisson, e, de cabeça, mandou para o fundo das redes para desempatar e confirmar a melhora do Cruzeiro em campo.

O Cruzeiro voltou querendo definir logo o resultado. Logo no primeiro minuto de jogo, Arrascaeta em contra-ataque, tirou do goleiro e marcou o terceiro gol celeste.

O Cruzeiro seguiu superior em campo. A Raposa dominava totalmente a partida e não dava espaços para o Fluminense tentar alguma coisa em campo. Aos 5, foi a vez de Alisson. Ele recebeu a bola na área, chutou no cantinho e ampliou a vantagem

O Cruzeiro seguiu o restante do segundo tempo melhor. Embora não tivesse tanta criatividade para chegar a meta adversária, não levava sustos e via o Fluminense aceitando o resultado.

Aos 16, Sóbis recebeu a bola na ponta direita e finalizou forte. A bola pegou na zaga e por pouco não confunde o goleiro Júlio César. A partida terminou com o Cruzeiro superior em campo, sem sofrer sustos.

Aos 44, Alex, recebeu boa bola, na entrada da área, mas finalizou mal e o goleiro fez boa defesa. Já nos acréscimos, escanteio do Fluminense e gol de Magno Alves.

