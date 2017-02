Cruzeiro goleia o São Francisco, que deixa a Copa do Brasi

Inspirado, Rafael Sóbis marcou quatro dos seis gols que eliminaram o Leão Santareno

O Cruzeiro não deu trégua ao São Francisco na noite desta quarta-feira (22), e o Leão Santareno deixou o Mineirão eliminado da Copa do Brasil, com o placar de 6×0 para a Raposa.

Logo no começo, aos quatro minutos do primeiro tempo, Rafael Sóbis bateu cruzado e não deu chance para o goleiro Labilá, que falhou e deixou a Raposa fazer seu primeiro gol. Aos dezessete minutos, o cruzamento de Diogo Barbosa para Robinho deixou o goleiro do São Francisco tonto, e o meia marcou o segundo gol do Cruzeiro.

Aos 21 minutos, Thiago Neves chutou, Labilá conseguiu espalmar, mas Rafael Sóbis aproveitou a sobra e marcou o terceiro gol do time mineiro. Ainda na primeira etapa, aos 25 minutos, Thiago Neves avançou com velocidade pela direita e cruzou para Rafael Sóbis, que marcou seu terceiro na partida e fez o quarto gol do Cruzeiro. A inspiração de Rafael Sóbis ainda não tinha acabado, e após receber outra bela assistência de Thiago Neves, ele mandou a bola para o canto esquerdo do gol aos 36 minutos, fazendo o quarto gol dele no jogo.

Na volta para a segunda etapa, o São Francisco entrou com algumas alterações e conseguiu frear um pouco o ataque do Cruzeiro. Contudo, aos 34 minutos do segundo tempo, o chute de Lucas Silva explodiu no travessão, e a bola voltou para a cabeça do meia Arrascaeta, que mandou a redonda para a rede e marcou o sexto e último gol da Raposa.

Com o resultado, o São Francisco deixa a Copa do Brasil, enquanto o Cruzeiro está classificado para a terceira fase da competição. O jogo teve renda de R$ 186.613,00, com um público de 11.931 torcedores.

