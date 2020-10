Cruzeiro perde para o Sampaio Corrêa e segue no Z4

Na 900ª partida do goleiro Fábio com a camisa do Cruzeiro, a Raposa perdeu mais uma vez na Série B do Campeonato Brasileiro e chegou à 7ª derrota na competição nacional.

Nesta quinta-feira, a equipe celeste recebeu o Sampaio Corrêa no Mineirão, pela 14ª rodada, e viu o adversário sair com a vitória por 2 a 1.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Ney Franco termina mais uma rodada na zona do rebaixamento. Os mineiros somam 11 pontos conquistados na 18ª colocação. A Bolívia Querida, por sua vez, ocupa a 15ª posição com 14 pontos, um a mais que o Figueirense, time que abre o Z4.

Agora, ambas as equipes voltam a campo no próximo domingo (11). Às 16h (de Brasília), o Cruzeiro visita o Oeste na Arena Barueri. Mais tarde, às 20h30, o Sampaio Corrêa recebe o Botafogo-SP no Castelão, em São Luís, no Maranhão.

O jogo – Mesmo jogando em casa, o Cruzeiro viu os adversário tirarem o zero do marcador aos 12 minutos da primeira etapa. Roney recebeu o passe de Luis Gustavo dentro da área, avançou e bateu na saída do goleiro Fábio para deixar o Sampaio Corrêa em vantagem.

Sem criar muitas chances, a Raposa conseguiu chegar ao empate aos 39 minutos. Em cobrança de falta da intermediária, o volante Filipe Machado fez o levantamento na área e achou o capitão Manoel, que subiu bem para cabecear para as redes e deixar tudo igual.

A Bolívia Querida voltou a assumir a liderança do placar aos 13 minutos do segundo tempo. Pimentinha fez a jogada pelo lado direito, carregou a bola sem ser pressionado e rolou para Caio Dantas na entrada da área. O camisa 9 chutou rasteiro no canto esquerdo de Fábio, sem chances para o arqueiro cruzeirense.

Ainda que pouco efetivo no setor ofensivo, o time mandante seguiu em busca do gol de empate, principalmente em bolas paradas. A melhor oportunidade veio aos 39, quando Sassá cruzou e a bola sobrou para Thiago, que bateu fraco na primeira tentativa e mandou por cima no rebote.

Aos 48 minutos, o camisa 18 teve mais uma grande chance. Daniel Guedes fez o cruzamento certeiro, mas o atacante errou o alvo ao cabecear. Com isso, os maranhenses garantiram a importante vitória e os três pontos.

