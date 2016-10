Cruzeiro perde pênalti e empata com a Chapecoense no Mineirão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Light Press/Washington Alves) – O Cruzeiro desperdiçou uma boa oportunidade de vencer na tarde deste domingo. No Estádio do Mineirão, o time comandado pelo técnico Mano Menezes errou pênalti e acertou duas bolas na trave, mas não conseguiu evitar o placar de 0 a 0 contra a Chapecoense.

Invicto há quatro rodadas, o Cruzeiro faz 38 pontos e fica na 12ª colocação. Na 32ª rodada, às 17 horas (de Brasília) de domingo, o time mineiro enfrenta o Vitória, no Barradão. Já a Chapecoense, 11ª com 42 pontos, volta a campo às 19h30 de domingo para pegar o Santos, na Arena Condá.

Antes do Brasileiro, os dois times têm compromissos por torneios eliminatórios. Às 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, no jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro pega o Corinthians, no Mineirão. Ao mesmo tempo, no primeiro jogo pelas quartas da Sul-Americana, a Chapecoense visita o Junior Barranquilla.

O Jogo – O Cruzeiro atacou com perigo logo quatro minutos de jogo. Após cobrança de lateral pela esquerda, a bola sobrou do lado oposto para forte chute de Lucas na trave. Pouco depois, o lateral direito recebeu de Robinho e cruzou rasteiro. Rafinha completou e o goleiro Danilo defendeu.

O time mandante manteve o domínio das ações e levou perigo aos 23 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, a bola sobrou para Rafael Sóbis. O atacante bateu forte para o gol, mas Gimenez apareceu no meio do caminho e desviou.

O Cruzeiro articulou uma série de boas jogadas no campo de ataque durante o primeiro tempo, mas não conseguiu convertê-las em gols. Na saída para o intervalo no Mineirão, o meia Robinho chegou a reclamar de um suposto pênalti cometido por Gimenez ao tocar a bola com a mão.

O time celeste desperdiçou a chance de abrir o marcador logo aos nove minutos do segundo tempo. Cleber Santana perdeu a bola para Robinho e, na tentativa de recuperá-la, Danilo cometeu pênalti em Ábila. O argentino bateu e o goleiro defendeu a cobrança.

Em uma tarde de pouca inspiração no Mineirão, Ábila perdeu uma nova oportunidade de marcar aos 26 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento rasteiro de Edimar pela esquerda, o centroavante argentino completou e acertou a trave do gol defendido por Danilo.

O time dirigido pelo técnico Mano Menezes manteve a posse de bola durante a maior parte do tempo e buscou o gol da vitória até o final, sem sucesso. A Chapecoense foi capaz de se defender e conseguiu levar um empate como visitante. Nos instantes finais, em um contra-ataque, Gil ainda perdeu boa chance diante de Rafael.

