Cruzeiro sai atrás, mas arranca empate contra o Bahia com um a menos

O Cruzeiro demonstrou poder de reação para arrancar um empate neste domingo. Jogando no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe de Abel Braga saiu atrás do Bahia após Fernandão converter pênalti que culminou na expulsão de Orejuela já no segundo tempo, mas buscou a igualdade com Sassá, que acertou lindo chute de fora da área para decretar o 1 a 1.

Com o resultado, o Cruzeiro desperdiça a chance de abrir boa vantagem para a zona de rebaixamento, mas chega ao oitavo jogo sem derrota, segue em 16º lugar e vai aos 33 pontos, dois a mais que o Fluminense, primeiro time no Z4. O Bahia, por sua vez, amarga o quarto jogo sem vitória, soma 42 pontos e se mantém em 9º.

A Raposa volta aos gramados pela competição na próxima quarta-feira, quando visita o Athletico Paranaense, ás 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. No mesmo dia e horário, o Tricolor Baiano recebe a Chapecoense na Arena Fonte Nova.

O Jogo – Após demonstrar certa ansiedade no começo da partida, o Cruzeiro estabilizou os ânimos e construiu duas boas chances para abrir o placar. Na primeira, Éderson recebeu na ponta esquerda, trouxe para dentro e bateu rasteiro para exigir ótima defesa de Douglas. Em seguida, após cobrança de escanteio, Fred exagerou na força e mandou por cima da meta de dentro da pequena área.

Dominando a posse de bola diante de um Bahia perigoso nos contra-ataques, o Cruzeiro, enfim, balançou as redes. Dodô foi acionado pela esquerda e encontrou Fred na área, onde o atacante tocou com categoria para marcar. O bandeira, porém, assinalou o impedimento, foi endossado pelo VAR e o árbitro invalidou o gol.

Mais ambiciosos na volta do intervalo, os visitantes foram recompensados. Fernandão arrematou e a bola explodiu no braço de Orejuela, que estava dentro da área. A princípio, o árbitro deixou o jogo seguir, mas foi avisado pelo VAR e resolveu conferir as imagens antes de marcar o pênalti e expulsar o lateral cruzeirense ao mostrar o segundo amarelo. Na marca da cal, o centroavante bateu com força para marcar.

Mesmo com um a menos, os mineiros buscaram o empate. Pedido pela torcida, Sassá saiu do banco de reservas, tabelou com Thiago Neves e resolveu arriscar. O camisa 99 chutou de média distância, acertou o ângulo de Douglas e decretou o 1 a 1 no Mineirão.

Fonte>:Gazeta Esportiva (foto: Vinnicius Silva:Cruzeiro)

03/11/2019 20:10

