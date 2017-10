Cruzeiro supera Grêmio e assume segunda posição do Brasileiro

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria) – O Cruzeiro surpreendeu o Grêmio na noite desta quarta-feira. A Raposa venceu o Tricolor por 1 a 0 na Arena, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Rafael Sóbis. Com o resultado, o clube mineiro alcança 47 pontos, com um jogo a mais, e ultrapassa os gaúchos, que somam 46.

Provisoriamente, os campeões da Copa do Brasil estão em segundo lugar, passando também o Santos. Os paulistas, porém, podem reassumir a vice-liderança se pontuarem contra a Ponte Preta nesta quinta, às 17 horas (de Brasília).

O Grêmio retorna a campo no domingo, às 19 horas (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como o Cruzeiro jogou de forma antecipada, os mineiros só voltam aos gramados justamente contra o Coxa, na próxima quarta-feira, dia 18, às 19h30 (de Brasília).

Aos 9, o atacante Alisson foi lançado na ponta esquerda, a defesa gremista parou pedindo impedimento inexistente, o jogador entrou livre na área e chutou cruzado com a perna esquerda. O goleiro Marcelo Grohe saltou e mandou a bola para escanteio.

O Grêmio respondeu aos 13. O lateral Edílson lançou Fernandinho pela direita. O atacante gremista tentou um passe, mas o marcador tentou cortar e a bola voltou para o atacante, que ajeitou e concluiu alto.

Devido à alta marcação no meio, os times pouco produziam. O Grêmio conseguia manter mais posse de bola e criar algumas jogadas. Em ataque pela direita, Edílson cruzou para a área e jean Pyerre cabeceou para a defesa do goleiro Rafael.

Aos 27 minutos, o equatoriano Michael Arroyo passou para Lucas Barrios balançar as redes, mas a jogada foi invalidada, pois o centroavante estava em posição de impedimento.

Nas poucas oportunidades de ataque, o Cruzeiro insistia em jogadas pelas pontas, finalizadas com cruzamentos para a área, mas sem efetividade. Antes do fim da primeira etapa, em cobrança de falta do meio-campo, o lateral Edílson cobrou com muita força e a bola passou perto do travessão.

Os dois times retornaram do vestiário sem alterações. O Cruzeiro voltou com uma postura diferente buscando mais o ataque e chegando com perigo, mas sem finalizar a gol.

Aos 10 minutos, o equatoriano Michael Arroyo cobrou falta com perfeição sobre a barreira, mas o goleiro Rafael evitou o gol gremista dando tapa na bola e mandando para escanteio.

Em boa arrancada do atacante Rafael Sóbis pelo meio, o jogador viu Alisson entrando na área pela direita e passou para o companheiro. Alisson dominou e ajeitou para concluir com o pé direito. A conclusão foi no meio do gol para a tranquilidade defesa do goleiro Marcelo Grohe.

Com 20 minutos do segundo tempo, Barrios e Fernandinho trocaram passes na frente da grande área. O paraguaio fez o pivô e tocou na direita para Fernandinho chegar concluindo. A bola passou perto do travessão, mas saiu pela linha de fundo.

Dois minutos depois, o goleiro Rafael fez mais uma grande defesa. No lance, Edílson arrancou pela direita e cruzou na segunda trave para Everton, que chegou finalizando de primeira, mas o arqueiro do time mineiro deu um toquinho na bola evitando o gol gremista.

Um minuto depois do lance, o Cruzeiro fez valer o ditado “quem não faz, leva”. Após erro no meio, a bola ficou para Thiago Neves, que avançou e fez passe preciso para Rafael Sóbis. O atacante entrou livre na área e finalizou na saída do goleiro Marcelo Grohe, balançando as redes na Arena.

Com o tento, a Raposa começou administrar a partida e o Grêmio se jogou para o ataque, mas sem eficiência. O time gaúcho acabou derrotado em casa e ultrapassado pelo Cruzeiro.

